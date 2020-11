Wien: 965 Coronavirus-Neuinfektionen am Dienstag

In Wien sind von Montag auf Dienstag 954 Neuinfektionen mit dem Coronavirus dazugekommen.

Damit wurden bis dato 40.101 bestätigte Coronavirus-Infektionen gemeldet, teilte der medizinische Krisenstab der Stadt mit. Insgesamt gibt es in der Bundeshauptstadt derzeit 11.900 aktiv Infizierte. Zwei Männer im Alter von 68 und 81 Jahren sind in den vergangenen 24 Stunden an oder mit dem Virus verstorben, wodurch inzwischen 388 Todesfälle zu beklagen sind. 27.813 Personen haben sich von SARS-CoV-2 wieder erholt.