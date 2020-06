Wien: 40 Sommerbaustellen mit Auswirkungen auf Verkehr geplant

Auch heuer wird es in Wien im Sommer wieder zahlreiche Baustellen geben. Vorrangig haben diese mit Vorhaben der Wiener Linien zu tun. Außerdem werden die Baustellen Auswirkungen auf den Verkehr mit sich bringen.

Geplante Projekte werden durchgeführt - teilweise mit Zeitverzögerung

Viele Maßnahmen zur Öffi-Modernisierung am Programm

Was die Baustellen mit den größten Auswirkungen auf den Verkehr anbelangt, stehen dieses Jahr viele Maßnahmen zur Öffi-Modernisierung am Programm. Dabei geht es auch um das U2/U5-Kreuz. Am Matzleinsdorfer Platz, den die U2 ab 2027 anfährt, wird ab 29. Juni die bereits fertiggestellte Rampe auf den Gürtel Richtung Wiental in Betrieb genommen und die dortige Nebenfahrbahn gesperrt. Die Maßnahme bleibt für die gesamte U-Bahn-Bauzeit aufrecht. Schon ab Beginn der nächsten Woche kommt es wegen Vorarbeiten in diesem Bereich zu Sperren.

Linie O wird vom Praterstern in das Nordbahnviertel verlängert

Daneben stehen einige Gleisbau-Maßnahmen im Straßenbahnnetz auf der Liste. So wird die Linie O vom Praterstern in das Nordbahnviertel verlängert, weshalb es im Bereich Nordbahnstraße - hier wird zusätzlich ein Zweirichtungsradweg errichtet - zu Behinderungen kommen wird. So ist etwa das Plateau Am Tabor von 21. Juli bis 6. September nicht befahrbar. Einen gröberen Einschnitt gibt es zudem auf der Lerchenfelderstraße: Die Kreuzung Blindengasse/Kaiserstraße ist sechs Wochen lang blockiert, weil Schienen neu verlegt werden müssen. Die Erneuerung von Gleisen und Weichen sorgt in den Sommermonaten außerdem in der Alser Straße sowie in der Hütteldorfer Straße für Einschränkungen bzw. Umleitungen für den Individualverkehr.