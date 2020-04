Wien: 31 neue Coronavirus-Fälle am Sonntag

Sonntag (Stand: 08.00 Uhr) gab es in Wien aktuell 2.228 Personen, die nachweislich mit dem Coronavirus infiziert sind.

Das teilte der medizinische Krisenstab der Stadt Wien am Sonntag in einer Aussendung mit. Das bedeutet eine Zunahme von 31 Erkrankten bzw. 1,4 Prozent in den vergangenen 24 Stunden.