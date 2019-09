Wien 23: Purkytgasse vor der Triester Straße wird saniert

An jeweils vier Wochenenden im September wird die Purkytgasse in Wien-Liesing saniert. Die Bauarbeiten finden nachts statt, um den Verkehr möglichst wenig zu beeinträchtigen.

Am Freitag, dem 6. September 2019, 19 Uhr beginnt die Stadt Wien mit der Stauraumsanierung der Purkytgasse vor der Triester Straße im 23. Bezirk. Die Arbeiten finden an den kommenden vier Wochenenden - jeweils von Freitag, 19 Uhr, Abend, bis Montag, 5 Uhr Früh - bei Freihaltung von zwei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Triester Straße statt.