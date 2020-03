Wien: 23-Jähriger bedrohte Frau mit antiker Muskete

Ein 23-jähriger Ukrainer bedrohte am Samstag eine gleichaltrige Frau in Wien-Alsergrund mit einer antiken Schusswaffe. Die Polizei bezweifelt, dass der alte Vorderlader funktionstüchtig gewesen wäre.

