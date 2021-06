Wien 22: Sanierung der Betonfelder in der Donaustadtstraße startet

Ab dem 25. Juni beginnen in der Donaustadtstraße im 22. Wiener Gemeindebezirk die Sanierungsarbeiten von beschädigten Betonfeldern. Die Bauarbeiten sollen bis 28. Juni dauern.

Am Freitag, dem 25. Juni 2021, beginnt die Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau nach Aufgrabungen mit der Sanierung beschädigter Betonfelder in der Donaustadtstraße zwischen Lessiakgasse und Erzherzog-Karl-Straße, auf der Erzherzog-Karl-Straße zwischen Viktor-Kaplan-Straße und Tietzestraße sowie auf der Erzherzog-Karl-Straße nach der U-Bahn-Station Aspern in Fahrtrichtung stadtauswärts im 22. Bezirk.