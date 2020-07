Wien 22: Fahrbahnteiler in der Erzherzog-Karl-Straße wird saniert

Am 21. Juli starten die Sanierungsarbeiten des Fahrbahnteilers in der Erzherzog-Karl-Straße zwischen Gotthelfgasse und Lavaterstraße in Wien-Donaustadt.

Am Dienstag, dem 21. Juli 2020, beginnt die Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau aufgrund von Zeitschäden mit der Erneuerung des Fahrbahnteilers in der Erzherzog-Karl-Straße zwischen Gotthelfgasse und Lavaterstraße im 22. Bezirk.

Die Arbeiten erfolgen zwischen 7 Uhr und 15 Uhr in Fahrtrichtung stadtauswärts, wobei einer der beiden Fahrstreifen freigehalten wird. In Fahrtrichtung stadteinwärts wird - ebenfalls bei Freihaltung eines Fahrstreifens - zwischen 9 Uhr und 17 Uhr gearbeitet. Geplantes Bauende ist der 7. August.