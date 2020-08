Wien 22: Fahrbahnsanierung der Erzherzog-Karl-Straße

Aufgrund von Zeitschäden werden die Fahrbahnen der Erzherzog-Karl-Straße zwischen Zschokkegasse und Lavaterstraße im 22. Bezirk saniert. Am Montag, dem 10. August 2020, 20 Uhr, beginnen die Arbeiten.

Die dreitägigen Arbeiten auf der stadteinwärtsführenden Fahrbahn der Erzherzog-Karl-Straße erfolgen sowohl bei Tag als auch bei Nacht bei Freihaltung von einem Fahrstreifen. Auf Baudauer wird die Autobushaltestelle "Zschokkegasse" der Linie 26A ersatzlos aufgelassen. Zudem wird die Gotthelfgasse an der Einmündung in die Erzherzog-Karl-Straße als Sackgasse ausgebildet.

Arbeiten in der Nacht

Die Arbeiten auf der stadtauswärtsführenden Fahrbahn der Erzherzog-Karl-Straße finden in drei Nächten in der Zeit zwischen 21 Uhr Abend und 5 Uhr Früh bei Freihaltung von einem Fahrstreifen statt. Zudem wird die Tamariskengasse auf Baudauer von Erzherzog-Karl-Straße bis und in Fahrtrichtung Eibengasse als Einbahn geführt.