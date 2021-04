Wien 13: Blindenleitsystem bei Schönbrunner Schloßbrücke wird erneuert

Ab 3. Mai wird das Blindenleitsystems an den Schutzwegen in der Schönbrunner Schloßstraße erneuert, die Bauarbeiten erfolgen nachts.

Am Montag, dem 3. Mai 2021, beginnt die Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau mit der Erneuerung des Blindenleitsystems an den Schutzwegen in der Schönbrunner Schloßstraße im Bereich der Schönbrunner Schloßbrücke im 13. Bezirk.