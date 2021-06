Wien 12: Umleitung in der Breitenfurter Straße wegen Bauarbeiten

Wegen der Sanierung der Parkspur in der Breitenfurter Straße in Wien-Meidling, wird der Verkehr ab dem 22. Juni über das Gleis der Straßenbahnlinie 62 umgeleitet.

Am Dienstag, dem 22. Juni 2021 beginnt die Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau nach Aufgrabungsarbeiten eines Hochbaus mit der definitiven Künetteninstandsetzung in der Breitenfurter Straße zwischen Sonnergasse und Elsniggasse in Fahrtrichtung stadtauswärts.