Wien: 1.989 Coronavirus-Erkrankte - fünf weitere Todesfälle

Am Samstagvormittag (Stand: 08.00 Uhr) gab es in Wien 1.989 nachweislich mit dem Coronavirus infizierte Personen.

Das teilte der medizinische Krisenstab der Stadt Wien am Samstag in einer Aussendung mit (Stand: 8.00 Uhr). 72 Menschen haben Covid-19 nicht überlebt, das sind um fünf mehr als 24 Stunden zuvor. 516 Personen sind wieder gesund.

Im Vergleich zu Freitagfrüh zählte der Krisenstab 37 Neu-Erkrankungen. Das ist ein Anstieg von 1,9 Prozent. Etwas geringer als das Plus der Neu-Erkrankungen fällt das Plus bei den nunmehr wieder Gesunden aus: In den vergangenen 24 Stunden sind 23 Personen hinzugekommen. In Summe sind damit bis dato 516 Personen genesen.