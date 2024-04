Wiedner Hauptstraße in Wien wird klimafit: Neugestaltung gestartet

Nach Beginn der ersten Vorarbeiten Anfang der Woche geht es in der Wiedner Hauptstraße nun so richtig los.

Mit der Neugestaltung wird eine zentrale Lebensader des 4. Bezirks klimafit verwandelt. 1300 Quadratmeter an neuen Grünflächen, 11 zusätzliche Bäume, ein breiter Zwei-Richtungs-Radweg und mehr Platz für Fußgänger*innen bedeuten schon bald noch mehr Lebensqualität und klimafreundliche Mobilität im Herzen Wiedens. Die Umgestaltung verläuft im 1,2 Kilometer langen Abschnitt zwischen Karlsplatz und Trappelgasse und erfolgt abgestimmt auf die notwendigen Gleisarbeiten der Wiener Linien. Planungsstadträtin Ulli Sima, Öffi-Stadtrat Peter Hanke, Wiener Linien Geschäftsführerin Alexandra Reinagl und Bezirksvorsteherin Lea Halbwidl gaben bei einem symbolischen Spatenstich den Startschuss für die Arbeiten. Im November soll die Neugestaltung abgeschlossen sein.

Hochwertige Radverbindung zwischen Innenstadt und Margareten

Die Wiedner Hauptstraße führt vom Karlsplatz am Ring bis zum Matzleinsdorfer Platz am Gürtel und durchquert dabei dicht bebaute Gebiete im 4. und 5. Bezirk. Vor allem für Radfahrende in Wieden fehlte in der wichtigen Verkehrsader bisher eine eigene Radverkehrsanlage. Mit der Umgestaltung wird jetzt ein breiter baulich getrennter Zwei-Richtungs-Radweg und damit eine hochwertige Rad-Verbindung zwischen der Inneren Stadt und Margareten geschaffen. Konkret verläuft der neue Radweg stadtauswärts gesehen auf der linken Seite der Wiedner Hauptstraße vom Karlsplatz bis zur Johann-Strauß-Gasse und ermöglicht ein zügiges und sicheres Vorankommen auf rund 1.200 Metern.

Mit dieser Maßnahme wird eine über ein Kilometer große Lücke im Hauptradverkehrsnetz geschlossen. Der neue Radweg in der Wiedner Hauptstraße ist außerdem gut an bestehende Radwege angebunden. So fahren Radfahrende ab dem 5. Bezirk auf bestehenden Ein-Richtungs-Radwegen weiter bis zum Gürtelradweg. Zum Zentrum hin gibt es Anbindungen an die Radwege am Ring, am Getreidemarkt und auf der Wienzeile.

Im März 2023 begann der Bürger*innenbeteiligungsprozess, bei dem die Anwohner*innen sich mit ihren Wünschen und Anregungen einbringen konnten. Fast 1.900 Rückmeldungen gingen in der Bezirksvorstehung ein.

Mehr Begrünung und Kühlung für das Grätzl

Die Wiedner Hauptstraße ist nicht nur Verkehrsader, sondern auch Lebensader und öffentlicher Freiraum für Anwohnerinnen und Anwohner im Bezirk. Mit Entsiegelung, neuen Grünflächen, Bäumen und Wasserelementen soll für mehr Kühlung und Aufenthaltsqualität gesorgt werden. Die alte Baumallee mit ihren 135 großkronigen Bäumen bleibt erhalten und wird noch um 11 zusätzliche Bäume erweitert. Dazu wird es neue Sträucher und Gräserbeete geben - zu den bereits rund 100 Grünflächen und Staudenbeeten im Bestand kommen etwa 30 neue dazu. In Summe werden 1.300 Quadratmeter Grünfläche neu geschaffen, 700 Quadratmeter werden durch sickerfähige Pflasterflächen entsiegelt. Um die bestmögliche Wasserversorgung der Pflanzen zu gewährleisten, kommt auch der sogenannte Schwammstein zum Einsatz. Das ist eine innovative Bewässerungslösung für urbane Grünflächen, die die Einleitung von Niederschlagswasser in Baumscheiben und Gräserbeete entlang von Straßen mittels intelligenter Steuerung regelt.

Die Gleise der Linien 1, 62 und der Badner Bahn werden getauscht und so versetzt, dass Platz für die Umgestaltung entsteht. 2500 Meter neue Gleise sorgen für eine rasche und verlässliche Öffi-Verbindung.

Außerdem wird es zusätzliche gestaltete Mikrofreiräume geben, wie die Grünbereiche bei der Fleischmanngasse und am Vicki-Baum-Platz. Zwei Nebelstelen und zwei neue Trinkbrunnen, die zusätzlich zu den beiden bestehenden aufgestellt werden, sorgen künftig für Erfrischung. An sieben Standorten werden Tische mit Sitzbänken und Sesseln zu finden sein, in Summe werden 33 neue Sitzgelegenheiten zusätzlich zu den bestehenden Möbeln geschaffen. Schanigärten bleiben bestehen, das Straßenniveau dafür wird angeglichen.

Verkehrsberuhigung und Sicherheit in Wien-Wieden

Neben dem neuen Zwei-Richtungs-Radweg und den Begrünungen werden auch Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung gesetzt. In der Schleifmühlgasse wird die Einbahnführung umgedreht, sodass weniger Verkehr in die Wiedner Hauptstraße einmündet. Diese bleibt wie bisher in beide Richtungen befahrbar, allerdings ist die Durchfahrt in Richtung stadteinwärts künftig nur bis zur Mayerhofgasse möglich. Von weniger Durchzugsverkehr profitieren vor allem die Anrainer*innen, aber auch Fußgänger*innen und Öffi-Nutzer*innen. Genauso sind positive Auswirkungen auf Luftqualität, Lärmbelastung und Sicherheit zu erwarten.

Nicht weit von der Wiedner Hauptstraße laufen bereits die Umgestaltungsarbeiten in der Argentinierstraße. Diese wird zur Fahrradstraße nach niederländischem Vorbild und mit 70 neuen Bäumen, zahlreichen Gräserbeeten sowie Nebelstelen und Wasserspielen klimafit. Beide Projekte wurden seit langem diskutiert - nun werden die für das Radwegenetz des 4. Bezirk so wichtigen Verbesserungen umgesetzt.