Wiederkehr als NEOS-Spitzenkandidat für Wien-Wahl fixiert

Bei der Landesmitfliederversammlung haben die Wiener NEOS den amtierenden Klubchef Christoph Wiederkehr zum Spitzenkandidaren für die Wien-Wahl gekürt. Er erhielt 88,1 Prozent der abgegebenen Stimmen.

Wiederkehr geht als Spitzenkandidat der NEOS in die Wien-Wahl 2020

In seiner Dankesrede zeigte Wiederkehr sich "überwältigt". Mit Verweis auf den Zusammenhalt des NEOS-Teams kündigte er an: "Ich gehe mit großem Selbstbewusstsein in diese Wahl." Sein Antrieb für die Kandidatur: "Ich liebe Wien. Ich möchte es gestalten."