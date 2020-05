Wieder unter 1.000 aktive Covid-Krankte in Österreich

Nachdem bereits in der letzten Woche die 1.000er-Marke bei Corona-Infizierten unterschritten wurde, wurde sie heute erneut gebrochen. Dieses Mal könnte es dabei allerdings bleiben.

Zum zweiten Mal ist mit 838 wieder die Grenze von 1.000 Aktiv-Erkrankten in Österreich unterschritten worden. Zudem ist die Situation auf den Intensivstationen weiter stabil: "Aktuell befinden sich 37 Menschen in intensivmedizinischer Behandlung, den Höchststand gab es am 8. April mit 267 Patienten", sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Mittwoch.