Wieder wurden am Samstag über 5.000 Neuinfektionen in 24 Stunden verzeichnet.

Wieder wurden am Samstag über 5.000 Neuinfektionen in 24 Stunden verzeichnet. ©APA

Wieder wurden am Samstag über 5.000 Neuinfektionen in 24 Stunden verzeichnet. ©APA

Wieder über 5.000 Corona-Neuinfektionen am Samstag in Österreich

In den 24 Stunden von Freitagfrüh auf Samstagfrüh wurden in Österreich 5.349 Coronavirus-Neuinfektionen gezählt. Nach den Rekordzahlen am Freitag (5.627 Neuinfektionen)ist das nur eine geringe Verminderung.

Bei den Corona-Neuinfektionen am Samstag verzeichnete Oberösterreich mit über 1.000 Neuinfektionen wieder die meisten Fälle. Die Hauptstadt Wien blieb erneut unter der Tausendermarke, Niederösterreich und Tirol verzeichnen jeweils mehr als 700.

Corona-Neuinfektionen nach Bundesländern

Die Neuinfektionen seit der letzten Meldung teilen sich auf die Bundesländer Österreichs wie folgt auf:

Burgenland: 175

Kärnten: 218

Niederösterreich: 727

Oberösterreich: 1.074

Salzburg: 332

Steiermark: 671

Tirol: 749

Vorarlberg: 451

Wien: 952

Über 1.800 im Spital

Bisher gab es in Österreich 104.925 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (31. Oktober 2020, 09:30 Uhr) sind österreichweit 1.109 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 67.226 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 1.867 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 265 der Erkrankten auf Intensivstationen.