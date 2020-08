Wieder Corona-Fall in Fitnessstudio: 100 Personen müssen zum Test

Erneut kam es in einem Fitnessstudio in Wiener Neustadt zu einem positiven Coronafall. Rund 100 Personen wurden zur Testung aufgerufen.

In Wiener Neustadt ist in einem weiteren Fitnessstudio eine Corona-Infektion registriert worden. Betroffen ist ein Mann, der am Montagvormittag trainiert hatte. Die Stadt Wiener Neustadt habe rund 100 Personen, die zu dieser Zeit ebenfalls anwesend gewesen waren, direkt über die Sachlage informiert und zu einer Testung aufgerufen, wurde am Mittwoch in einer Aussendung betont.