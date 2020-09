Wieden - Lea Halbwidl im Interview: "Auf dem Weg zum kinderfreundlichsten Bezirk"

Im Zuge der Wien-Wahl 2020 bat VIENNA.at die Bezirksvorsteher zum Interview. Lea Halbwidl, Bezirkschefin von Wieden (SPÖ), sprach über ihre geplanten Projekte und die Besonderheiten während der Corona-Pandemie in ihrem Bezirk.

Bezirksvorsteherin Lea Halbwidl (Wien-Wieden) im Interview

VIENNA.at: Sie sind seit 2018 in der Funktion als Bezirksvorsteherin tätig. Was waren die größten Herausforderungen nach der Übernahme der Bezirksvorstehung nach Leopold Plasch?

Mag. Lea Halbwidl: Einerseits die schreckliche Gasexplosion in der Pressgasse im Sommer 2019, mit zwei Toten und zahlreichen Verletzten. Andererseits die Corona-Krise in diesem Frühjahr. In beiden Fällen war ich sehr beeindruckt von der großen Beteiligung an unseren Solidaritäts-Aktionen. Unter dem Motto "Die Wieden hilft" konnten Spenden gesammelt und nachbarschaftliche Netzwerke organisiert werden, um jenen zu helfen, die Unterstützung brauchen: Ob mit Laptops für SchülerInnen oder mit Einkaufsdiensten für SeniorInnen.