Wieden: 25 neue Wohnungen in der Nähe des Wiener Hauptbahnhofs

Nach Ostern werden im vierten Bezirk fast direkt neben der U1-Station Südtiroler Platz und zwischen Alois-Drasche-Park und Belvederegarten in einem revitalisiertem Gründerzeithaus 25 Wohnungen inklusive Balkonen entstehen.

Nur etwas unterhalb des Hauptbahnhofs mit seinem unterschiedlichsten Angebot an Restaurants gelegen bietet die U1 Station Südtiroler Platz die schnelle Verbindung in die Innenstadt. Zudem ist man in wenigen Autominuten an der Süd-Ost-Tangente. Gleichzeitig liegt das fünfgeschossige Zinshaus nahe dem Alois-Drasche-Park und dem Doktor-Karl-Landsteiner-Park. Weitere vier Querstraßen entfernt befindet sich der weitläufige Belvederegarten und der gegenüberliegende Schweizer Garten.