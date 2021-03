So viel kostet die teuerste Wohnung Wiens

Die Almanac Residenzen im Palais am Parkring 14, vis-à-vis dem Stadtpark, bieten Luxus: Insgesamt zwölf Residenzen, darunter die Bel Étage mit einer Wohnfläche von 1.100 Quadratmetern und einem Verkaufspreis von 32,5 Mio. Euro, werden vermarktet.

Es ist das exklusivste Immobilienprojekt Österreichs: Die zwölf Luxuswohnungen der Almanac Residenzen in dem renovierten Palais am Parkring 14 im 1. Wiener Bezirk bieten einen Standard, für den man bislang nach London oder New York reisen musste. Direkt angrenzend, am Parkring 16, eröffnet 2022 das Almanac Vienna als Fünf-Sterne-Hotel. Sämtliche Services sowie die gesamte Infrastruktur des Hotels stehen den Eigentümern der Residenzen zur Verfügung: Vom eigenen Concierge und dem Fünf-Sterne-Hotelservice zu jeder Tages- und Nachtzeit über Massagen im eigenen Spa- und Fitnessbereich, die bevorzugte Nutzung der Restaurants oder Angebote im eigenen Coffeeshop.