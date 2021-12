Michael Ludwig will am Dienstag entscheiden, wie Wien mit den Lockdown-Öffnungen umgehen will.

Wie sieht die Lockdown-Öffnung in Wien aus? Entscheidung am Dienstag

Bürgermeister Ludwig berät sich wieder mit Fachleuten und will am Dienstag das weitere Vorgehen im Lockdown verkünden. In Wien dürfte wohl nur schrittweise geöffnet werden, auch eine 2G-plus-Strategie steht im Raum.

Wien wird am morgigen Dienstag wieder über die Corona-Situation beraten - einen Tag vor der für Mittwoch angesetzten Bund-Länder-Runde. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) wird sich erneut mit Fachleuten besprechen. Ob danach schon Öffnungsschritte verkündet werden, ist offen. Wenn, dann dürften diese wohl nur schrittweise kommen.

2G-plus-Regel in Wien möglich

Wien hat zuletzt einmal mehr eine Verordnung verabschiedet, die weitere Verschärfungen beinhaltet hat. Tatsächlich relevant waren die Regeln aber nicht lange, da kurz nach dem Inkrafttreten am 19. November der bundesweite Lockdown folgte. Kern des Pakets war unter anderem die sogenannte 2G-plus-Regel, die PCR-Tests auch für geimpfte und genesene Personen vorsieht. Sie wurde etwa für die Nachtgastronomie oder größere Veranstaltungen - indoor oder outdoor - vorgesehen.

Ludwig für "schrittweise" Öffnung aus dem Lockdown

Zuletzt war darüber spekuliert worden, dass die Regelung auch auf die Gastronomie, sobald diese wieder öffnen darf, generell ausgeweitet werden könnte. Am Wochenende hat Ludwig angedeutet, dass es zumindest "schrittweise Erleichterungen" geben könnte. Ein Ende des Lockdowns - zumindest für geimpfte Personen - am 12. Dezember wollte er nicht versprechen.

Sollte der Bund die Ausgangsbeschränkungen verlängern könnte Wien nicht eigenmächtig Lockerungen in die Wege leiten. Denn Bundesländer können lediglich regionale Verschärfungen verordnen.

Hanke skeptisch bei 2G-plus in der Gastro

Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (SPÖ) hat sich am Montag in einer Pressekonferenz skeptisch in Sachen 2G-plus in der Gastronomie gezeigt. Lockerungen erhoffe er, wie er betonte - auch mit Verweis auf die vergleichsweise niedrigen Inzidenzen in Wien. "Ich würde mich sehr freuen und es unterstützen, dass wir den Handel wieder öffnen können, mit allen Sicherheitsmaßnahmen, die wir gewöhnt sind. Das bedeutet auch, dass für die Ungeimpften der Lockdown ja weitergehen wird."

Im Bereich Gastronomie und Hotellerie sprach er sich ebenfalls für ein "Wiederanfahren" aus - mit Zutritt für geimpfte und genesene Personen. Zu Überlegungen, hier ebenfalls einen zusätzlichen PCR-Test zu verlangen, zeigte er sich mit Verweis auf Umsatzeinbußen skeptisch. "2G-plus wäre wahrscheinlich eine Herausforderung, die es für viele fast verunmöglichen würde, hier wirklich in eine vernünftige Geschäftsentwicklung zu kommen", befand er.