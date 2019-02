Wie schon die Beatles: Sängerin Ariana Grande hält Top 3 in den US-Charts

Nach den Beatles hat es nun auch Ariana Grande geschafft: Ihre Songs eroberten gleichzeitig die drei obersten Ränge in den US-"Billboard"-Charts.

Ariana Grande holte Hitlisten-Rekord der Beatles ein

In der Hitliste des US-Musikmagazins “Billboard” stand Grande am Dienstag mit “7 Rings,” “Break Up With Your Girlfriend, I’m Bored” und “Thank U, Next” an der Spitze. In der mehr als 60-jährigen Geschichte der Hitliste “Billboard Hot 100” sind Ariana Grande und die Beatles die einzigen Künstler, die es gleichzeitig auf die drei Spitzenplätze geschafft haben. Den Beatles gelang dieses Kunststück 1964 mit “Can’t Buy Me Love,” “Twist and Shout” and “Do You Want to Know a Secret”.