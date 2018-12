Ariana Grande kommt für ein Konzert nach Wien

Ariane Grande wird am 5. September in der Wiener Stadthalle auftreten. Tickets gibt es ab 19. Dezember.

Die US-Popsängerin Ariana Grande (“No Tears Left To Cry”) tritt am 3. September 2019 im Rahmen ihrer “Sweetener World Tour” in der Wiener Stadthalle auf. Tickets dafür gibt es ab Mittwoch (19. Dezember), teilte der Veranstalter Live Nation am Montag mit.