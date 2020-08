"Wie der Konditor seine Torten bäckt": Einblicke in die Arbeit eines Bestatters

Bei der Bestattung Wien arbeiten vier Thanatopraktiker. Thanatopraktiker können das Aussehen von toten Menschen verändern bzw. rekonstruieren und sie auch eine für eine Zeit lang konservieren. VIENNA.at hat nachgefragt, wie das funktioniert.

Vier Bestatter der Bestattung Wien sind auch Thanatopraktiker. Sie dürfen Leichen konservieren und kosmetische Eingriffe vornehmen. Während für den Otto-Normalo die Arbeit mit Leichen vielleicht vorab abschreckend wird, beschreibt Andreas Nevrivy es so: "Das ist ganz normal, wie wenn der Konditor seine Torten bäckt".

Thanatopraxie: Von Mord und Unfall ist nichts mehr zusehen

Besonders während der Coronakrise waren thanatopraktische Dienste gefragt, da vorerst nur fünf Personen zu Beerdigungen kommen durften. Deshalb wurden Leichen über einen längeren Zeitraum konserviert, Begräbnisse fand zu einem späteren Zeitpunkt statt. Dennoch - auf ewig darf man Leichen nicht konservieren. Wer also davon träumt, auch in 100 Jahren noch unverändert dazuliegen, muss an dieser Stelle leider enttäuscht werden.