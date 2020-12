Wie das Virus den Sport und die Menschen verändert hat

Sportsoziologe Otmar Weiß warnt vor einer "Dezivilisierung" der Gesellschaft, wenn der Sport seine Rolle als physisches und psychisches Ventil nicht wahrnehmen kann. Von der Politik wünschte er sich einen lösungsorientierten Ansatz.

Motivation lässt nach

Die Motivation, Sport zu treiben, würde in einer derart schwierigen Situation nachlassen. "Je länger diese Phase dauert, umso problematischer für die Gesellschaft", meinte Weiß. Der natürliche Bewegungsdrang sei bei Sechs- bis Zehnjährigen am größten. Werde dieser nicht gestillt, habe dies nachhaltige Auswirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung. "Es entstehen Bewegungsdefizite, die Persönlichkeit ändert sich."

Sport auch psychisch wichtig

Den Fußball-Fans etwa fehle das Stadionerlebnis. "Diese Menschen haben Entzugserscheinungen. Sie identifizieren sich mit ihrer Mannschaft, mit ihren Idolen", sagte Weiß. "Millionen oder gar Milliarden von Menschen fällt der Sport jetzt als Sinngeber weg." Sie würden sich mitunter in undurchsichtige Ideologien, verbreitet über das Internet, flüchten. Weiß: "Der Sport ist sehr positiv besetzt. Die Ersatzbereiche sind oft nicht in dem Maße positiv."

Mehr Lösungen von der Politik gewünscht

Leistungsabfälle gebe es durch Corona in jedem Fall, etwa durch erzwungene Trainingspausen. Zur physischen komme aber auch die psychische Komponente. "Die Atmosphäre, die Stimmung in einer Mannschaft und in der Umwelt haben Auswirkungen auf die Befindlichkeiten", erklärte Weiß. "Man ist beeinflusst von der Gesamtsituation, sie überlagert alles."

Um sie wieder zum Besseren zu wenden, sieht der Experte vor allem die Politik am Zug. Weiß hätte sich schon in der Konzeption der Corona-Maßnahmen der Regierung im Sportbereich eine stärkere Nutzung wissenschaftlicher Ressourcen gewünscht. Den dringendsten Handlungsbedarf ortet der gebürtige Niederösterreicher nun in einer Aufwertung des Schulsports. "Man muss schon in der Schule und auch im Kindergarten ansetzen. Bewegung ist der Motor für die körperliche und geistige Entwicklung des Menschen." Auch in Corona-Zeiten.