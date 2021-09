Wickie und die starken Männer - Das magische Schwert: Kritik und Trailer zum Film

"Wickie und die starken Männer" entführt uns in ein animiertes Abenteuer rund um ein besonderes Schwert: Dieses hat Wikingeranführer Halvar dem Schrecklichen Sven entwendet. Worauf es zu einem kleinen Unfall kommt: Plötzlich ist Halvars Frau, die geliebte Mutter von Wickie, zu Gold erstarrt. Und all die Wikinger müssen sich nun zusammenraufen, um irgendeine Lösung zu finden. Unterstützt von seiner Cousine schmiedet der kleine Wickie einen Plan.

1974 feierte der kleine Wickie im deutschen Fernsehen seine Premiere: 78 Folgen sollten es werden. Die Vorlage war ein in den 1960ern von einem schwedischen Autor verfasstes Kinderbuch. Nun leiht Julius Weckauf ("Der Junge muss an die frische Luft") dem Wikinger Wickie seine Stimme in einer animierten Neuauflage fürs Kino. Am Freitag startet "Wickie und die starken Männer - Das magische Schwert".