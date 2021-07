WHO gegen Bestellung von Corona-Auffrischungsimpfungen

Am Montag hat die WHO dazu geraten, noch keine Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus zu bestteln. Es gebe keine Beweise für die Notwendigkeit.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO appelliert an die Länder, noch keine Auffrischungsimpfungen zu bestellen. Es gebe noch genug Nationen, die bisher noch nicht genügend Impfstoffe bekommen hätten, um ihre Bevölkerung oder das medizinische Personal zu schützen, sagt WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. Die Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus stiegen wieder und die ansteckendere Delta-Variante dominiere zunehmend.