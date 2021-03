Westbahnverkehr: Bund steuerte 83,5 Mio. Euro bei

Im letzten Jahr steuerte der Bund Westbahn und ÖBB insgesamt 83,5 Millionen Euro bei, um den Verkehr auf der Westbahnstrecke aufrechtzuerhalten.

Um den Bahnverkehr zwischen Wien und Salzburg auch während der Corona -Pandemie aufrechtzuerhalten, haben die staatlichen ÖBB und die mehrheitlich private Westbahn mittels sogenannter Notvergabe durch das Verkehrsministerium voriges Jahr eine besondere staatliche Unterstützung erhalten. Diese Staatshilfen wurden heuer zu Jahresbeginn wieder verlängert. 2020 wurden rund 83,5 Mio. Euro an Notvergaben für die Westbahnstrecke aus dem Covid-19-Krisenbewältigungsfonds bedeckt.

Diese Zahl nannte die Parlamentskorrespondenz am Donnerstag aus einem Bericht von Verkehrs- und Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) zu den finanziellen Maßnahmen aus dem Covid-Krisenbewältigungsfonds in den Bereichen Innovation und Technologie, Klima, Umwelt und Energie sowie Mobilität in der Zeit von März 2020 bis Jänner 2021.