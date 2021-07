Westbahn: Notvergabe für Strecke Wien-Salzburg endet

Die coronabedingte Notvergabe auf der Westbahnstrecke Wien-Salzburg endet mit 4. Juli. Mit dieser Staatshilfe sollte trotz starker Fahrgast-Rückgängen und Reisebeschränkungen der Schienenverkehr aufrechterhalten werden.

Von Wien Westbahnhof via Hütteldorf gelangen Reisende in 1h 14 min nach Linz bzw. in 2h 26 min nach Salzburg. Die Halte in Wien Meidling, Tullnerfeld, St. Valentin und Neumarkt am Wallersee entfallen wieder, ebenso endet die wechselseitige Ticketanerkenntnis zwischen ÖBB und WESTbahn, so der Bahnbetreiber.