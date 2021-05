Wer gewinnt den Song Contest in Rotterdam? Das sagen die Buchmacher

Mit Blick auf die Gewinner des zweiten Halbfinales behielten die ESC-Wettquoten in neun von zehn Fällen Recht. Auch für die Finalshow am Samstag gibt es laut Buchmachern schon heiße Tipps.

Buchmacher lagen bei zweitem Halbfinale fast komplett richtig

Das zeigte sich erneut Donnerstagabend beim 2. Halbfinale des aktuellen Eurovision Song Contests in Rotterdam, in dem für Österreich das Aus kam. Beim Vergleich von 16 Wettanbietern ergab sich tatsächlich in neun von zehn Fällen die korrekte Prognose für den Finaleinzug. Auch die Vorhersage für Österreichs Kandidat Vincent Bueno, der nicht unter die Top Ten kam, um am Samstag in der großen Endrunde des Bewerbs anzutreten, erwies sich als richtig.