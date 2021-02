Weniger Pkw-Zulassungen, aber E-Antriebe boomen

Pkw-Neuzulassungen brachen 2020 um mehr als ein Drittel ein. Elektro- und Hybridfahrzeuge legten allerdings deutlich zu.

Nachdem der Pkw-Neuwagenmarkt im ersten Coronajahr 2020 um ein Viertel eingebrochen ist, sind die Neuzulassungen auch zu Jahresbeginn 2021 abgesackt. Im Jänner betrug der Rückgang 38,4 Prozent auf 14.133 Autos, wie die Statistik Austria am Dienstag mitteilte. Alternativ betriebene Pkw haben hingegen deutlich an Fahrt gewonnen. Ihr Anteil an allen Pkw-Neuzulassungen machte im Jänner 31,3 Prozent aus.