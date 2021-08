Weltweit 5 Milliarden Corona-Impfungen durchgeführt

Über 5 Milliarden Mal wurde weltweit mittlerweile eine Corona-Impfung verabreicht. Das zeigt eine Zählung der Nachrichtenagentur AFP, die dafür alle bis Dienstagnachmittag vorhandenen Informationen offizieller Stellen in unterschiedlichen Staaten auswertete

Ungleichheit bei Corona-Impfkampagne

WHO mit Impfstoff-Verteilung unzufrieden

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) kritisierte am Dienstag die "schockierende Ungleichheit" bei der Verteilung der Corona-Impfstoffe. Weltweit hätten 140 Länder mindestens zehn Prozent ihrer Bevölkerung geimpft", sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. In Afrika hätten bisher nur vier Länder diese Marke erreicht. Er beklagte einen Mangel an "globaler Solidarität".