Weiterer Corona Fall in der Herrengasse in Wr. Neustadt

In der Wiener Neustädter Herrengasse wurde ein Kellner positiv auf das Coronavirus getestet. Lokalbesucher werden zur Überwachung ihres Gesundheitszustands aufgerufen.

In der Herrengasse in Wiener Neustadt gibt es einen weiteren Coronavirus-Fall. Nach Angaben des Rathauses vom Dienstag ist ein Kellner positiv auf Covid-19 getestet worden. Er habe am vergangenen Freitag und Samstag jeweils in der Zeit von 18.30 bis 2.00 Uhr in einem Lokal auf der Partymeile gearbeitet.