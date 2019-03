Weitere Hinweise auf den Tod der Kunstfigur Conchita

Nach den Andeutungen vom Montag, dass Conchita bald Geschichte sein könnte, tauchten auf Instagram weitere mysteriöse Fotos auf. Erneut ein Hinweis von Tom Neuwirth, seine Kunstfigur sterben zu lassen?

Der Steirer Thomas Neuwirth nahm 2006 an der ORF-Castingshow “Starmania” Teil und war später in einer Boyband, bevor er als Travestiekünstler unter dem Namen Conchita Wurst auftrat. In dieser Rolle erschien er in der ORF-Talentshow “Die große Chance” und wurde vom Sender schließlich 2014 zum Eurovision Song Contest nach Kopenhagen geschickt. Mit der Ballade “Rise Like A Phoenix” gelang Conchita, wie sich die Künstlerin später nannte, der Sieg beim Wettbewerb. Erst vergangenen Oktober erschien das Album “From Vienna With Love”. In Juni fungiert Neuwirth als Botschafter für die EuroPride, die in Wien stattfindet.