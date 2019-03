Mysteriöse Bilder: Muss Conchita bald sterben?

Eine neues Album, eine neue Tour oder gar der Tod von Conchita? Tom Neuwirth wirft mit einigen Instagram-Fotos nicht nur bei den Fans Fragen auf.

Was es damit auf sich hat, ist noch unklar. Einige Fans vermuten sogar, dass es sich um den Todestag der Kunstfigur Conchita handeln könnte. Bereits in den letzten Jahren betonte Neuwirth immer wieder: “Ich muss Conchita töten“. Wird sich der Sänger also gerade am Weltfrauentag endgültig von ihr verabschieden? Oder ist es doch nur eine Ankündigung auf ein neues Album?