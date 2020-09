Weitere finanzielle Einbußen bei Wiener Sängerknaben erwartet

Mit mit Kurzarbeit, Spenden und Entschädigungen aus dem NPO-Fonds konnten die Wiener Sängerknaben bereits einen Großteil der coronabedingten Verluste kompensieren.

Für das Frühjahr 2021 werden aber weitere Einbußen erwartet, teilte der Verein am Donnerstag mit. So musste eine für Februar und März geplante USA-Tour abgesagt werden.

"Wir leben wie viele andere Künstlerinnen und Künstler von der Hand in den Mund. Wir haben nicht die Möglichkeit, Mittel anzuhäufen, sondern sichern unseren Fortbestand durch die Einnahmen aus unseren Konzerten und Tourneen, die unsere vier Knabenchöre absolvieren", so Gerald Wirth, künstlerischer Leiter der Wiener Sängerknaben, in einer Aussendung. Proben seien wegen der Beschränkungen bis zum Sommer nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich gewesen. Um die Abstandsregeln einzuhalten, diente unter anderem das großflächige Hallenbad im Internat als neuer Probenraum.