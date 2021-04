Weitere Coronahilfen im Nationalrat beschlossen

Am Mittwoch wurden im Nationalrat diverse weitere Coronahilfen beschlossen. So wurde etwa der Kostenersatz für Länder und Gemeinden bis September verlängert.

Mit den Stimmen der türkis-grünen Koalition, teils auch mit Unterstützung von SPÖ und NEOS, hat der Nationalrat am Mittwoch diverse weitere Coronahilfen beschlossen. So wurde der Kostenersatz für Länder und Gemeinden für Corona-bedingte Zusatzausgaben bis September verlängert. Auch die Abgabe von Antigentests in Hausapotheken für Versicherte außerhalb des ASVG wurde gesetzlich geregelt.