Weitere Aufstockung der Kurzarbeitsmittel geplant

Die Kurzarbeitsmittel sollen auf 10 Mrd. Euro aufgestockt werden.

Die Coronakrise zwingt zehntausende Unternehmen, ihre Beschäftigen in Kurzarbeit zu schicken. Zuletzt waren bereits 1,1 Millionen Menschen in Kurzarbeit. Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) ist gerade mit dem Finanzministerium in Gesprächen, um eine weitere Aufstockung der Kurzarbeitsmittel auf 10 Mrd. Euro zu erreichen, bestätigte das Arbeitsministerium auf APA-Anfrage einen Vorabbericht von "News".