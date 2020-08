Weiter Zwist um bezahlte Maskenpause im Handel

Von der Gewerkschaft GPA-djp wird weiterhin eine bezahlte Maskenpause für Angestellte im Handel gefordert. Die Wirtschaftskammer lehnt dies jedoch nach wie vor ab und verweist auf die hohen Kosten.

Gewerkschaft erneuert Forderung nach bezahlter Maskenpause

"Eine bezahlte Maskenpause, welche die hohe Arbeitsbelastung der Beschäftigten etwas abmildert und Zeit zur Regeneration gibt, haben sich die Beschäftigten mehr als verdient", so der Vorsitzende des GPA-djp-Wirtschaftsbereichs Handel, Martin Müllauer, am Freitag in einer Aussendung.