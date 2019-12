Weißhandgibbons im Tiergarten Schönbrunn haben Nachwuchs

Große Freude im Tiergarten Schönbrunn: Bei den Weißhandgibbons hat es Nachwuchs gegeben. Ein Jungtier kam am 18. Dezember auf die Welt und ist seither stets eng an seine Mutter gekuschelt.

Affen-Baby in Schönbrunn: Geschlecht unklar

"Das Kleine wird gesäugt und an ihrem Bauch hängend überallhin mitgetragen. Deshalb können wir das Geschlecht noch nicht erkennen", erklärte der Tierpfleger. Erst im Alter von drei Monaten wird das Jungtier erste Kletterversuche unternehmen.

Weißhandgibbon ist "Zootier des Jahres 2019"

Gibbons wurden von der Zoologischen Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz (ZGAP) zum "Zootier des Jahres 2019" gewählt. Trauriger Anlass war, dass alle 20 Gibbon-Arten stark bedroht sind. Die Abholzung der Regenwälder in ihrer Heimat Südostasien ist dafür hauptsächlich verantwortlich. Auch die Wilderei stellt ein massives Problem dar.

Die „Zootier des Jahres“-Aktion, an der sich auch der Tiergarten Schönbrunn finanziell beteiligt hat, erzielte heuer ein Rekordergebnis. Mehr als 115.000 Euro wurden von den teilnehmenden Partnern bereitgestellt. Die gesammelten Gelder werden in Schutzmaßnahmen für Gibbons in Laos und Vietnam fließen, um ein Schutzgebiet entstehen zu lassen und Ranger im Kampf gegen die Wilderei zu unterstützen.