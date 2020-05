Weiner Schweizerhaus sperrt auf: "Rechnen mit 45 bis 50 Prozent des Umsatzes"

Zum 100. Jahrestag sollte die Eröffnung des Wiener Schweizerhauses groß gefeiert werden, die Coronavirus-Pandemie machte den Plänen jedoch einen Strich durch die Rechnung. Am 15. Mai wird nun verspätet aufgesperrt.

"Wir gehen optimistisch in ein neues Jahrhundert, wenn auch vielleicht nicht ganz so optimistisch in diese Saison, aber das gibt es manchmal", sagte Karl Jan Kolarik am Donnerstag in einer Pressekonferenz. Das heurige Jahr werde sehr herausfordernd: "Wir rechnen mit 45 bis 50 Prozent des Umsatzes. Die Personalkosten sind fast gleich hoch. Die Fixkosten sind hoch."