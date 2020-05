Wiener Schweizerhaus öffnet am 15. Mai mit weniger Gastgartenplätzen

Am 15. Mai öffnet das Wiener Schweizerhaus seine Tore. Sowohl drinnen als auch im Gastgarten wurde die Zahl der Plätze deutlich reduziert, um den Sicherheitsbestimmungen zu entsprechen.

Das teilte die Betreiberfamilie Kolarik am Montag mit.

Wiener Schweizerhaus wollte 100-jähriges Jubiläum groß feiern

Ursprünglich war geplant, das 100-jährige Jubiläum - so lange führt die Familie das Ausflugswirtshaus - bei der Eröffnung im heurigen Frühjahr mit einem großen Fest zu feiern. Der Aufsperrtermin musste virusbedingt jedoch verschoben werden. Und auch die Festivität fällt nun aus, wie heute betont wurde. Diese soll 2021 aber nachgeholt werden.

Personal testet Mund-Nasenschutz vorab auf Tragekomfort

Man agiere, so wurde versichert, seit jeher mit den höchsten Hygienestandards, die ein gastronomischer Leitbetrieb einzuhalten habe. In der aktuellen Saison habe man weitere Schritte gesetzt. Laut Betreiber Karl Jan Kolarik sind beispielsweise unterschiedliche Masken- und Visiertypen beschafft und im Vorfeld auf ihren Tragekomfort getestet worden. Man wolle garantieren, dass das Servicepersonal, bei aller gebotenen Vorsorge, so uneingeschränkt wie möglich arbeiten könne, hieß es.