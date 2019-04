WEIN & CO mit Sonderedition: Das sind die Life Ball-Weine 2019

Bereits zum zweiten Mal unterstützt WEIN & CO den Life Ball mit einer speziellen Life Ball Edition. Am Mittwoch wurden die drei Sorten offiziell präsentiert, das Design der Etiketten übernahm die Wiener Kreativagentur gitgo.

Als offizieller Partner unterstützt WEIN & CO erneut den Life Ball mit der WEIN & CO Life Ball Edition 2019. Unter dem Motto “United in Diversity“ werden drei unterschiedliche Weine exklusiv zum Kauf in den WEIN & CO Filialen und auch im Onlineshop angeboten.