Life Ball: Absolut Vodka präsentiert neue limitierte Edition

Heuer präsentiert der schwedische Vodka "Absolut" bereits zum zweiten Mal eine limitierte Life Ball Edition. Sie ist damit Partner eines der weltweit größten Charity-Events im Kampf gegen HIV/AIDS: Dem Lifeball.

Im Vorjahr glänzte die Flasche in den Regenbogen-Farben und war vom Red Ribbon Symbol geziert. Heuer will die Flasche durch bunte Bilder der schwedischen Künstlerin Kari Modén überzeugen. Ihre Kunst ist weit über die Grenzen Schwedens bekannt. Auf der Flasche leuchtet das Herz-Emblem in Regenbogenfarben. Sie sollen Diversität, Akzeptanz und Toleranz symbolisieren – Werte die auch Absolut Vodka widerspiegeln möchte. Das Herz ist von dem Slogan “Pride in Diversity” umgeben. Dieser steht einerseits für die Liebe, andererseits soll damit das diesjährige Life Ball Motto “United in Diversity” thematisch ergänzt werden.