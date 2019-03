10 Hauben für den Wiener Life Ball: Charity-Menü um 2.500 Euro

Die Wiener Gourmet-Experten von Cateringkultur orchestrieren beim Life Ball am 8. Juni eine kulinarische Symphonie in 10 Hauben. Das Ticket kostet stattliche 2.500 Euro pro Person.

Um 25.000 Euro (10 Plätze), bez. 2.500 Euro pro Person, darf man mit den internationalen Top-Gästen des Life Ball tafeln und sich von Karl & Rudi Obauer (4 Hauben), Hubert Wallner (3 Hauben) und Max Stiegl (3 Hauben), in Summe also 10 Hauben, mit Kaviar-Creme, geschmorten Rinderbacken und anderen Köstlichkeiten verwöhnen lassen.

Vor der Life Ball-Eröffnungsshow am 8. Juni lädt der Verein LIFE+ zur “Solidarity Gala”, einem exklusiven Bankett im Festsaal des Wiener Rathauses, ein. Als Chef-Dirigent dieser kulinarischen Symphonie fungiert Thomas Gailer von der Wiener Cateringkultur, der gemeinsam mit Event-Guru Jürgen Hirzberger-Taylor und Wolfgang Rosams Falstaff diesen kulinarischen Höhepunkt bespielt. Solisten in diesem lukullischen Meisterstück sind vier – mit insgesamt 10 Hauben gekrönte – Starköche aus Österreich. Thomas Gailer: “Mit diesem Gala-Dinner zeigen wir, was in Österreich kulinarisch möglich ist.”