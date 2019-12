Weihnachtspackerl für Obdachlose in der Wiener Gruft

Für eine echte Weihnachtsüberraschung sorgten Bürgermeister Michael Ludwig und das Wiener Christkindl bei den Bewohnern der Wiener Gruft.

Die Gruft bietet Menschen, die auf der Straße stehen, einen sicheren Zufluchtsort und menschliche Wärme. 365 Tage im Jahr. Rund um die Uhr. "Sozialer Zusammenhalt ist gerade in der Weihnachtszeit wie auch in den kalten Monaten des Jahres besonders wichtig", erklärt Bürgermeister Ludwig.

Sachspenden und 2.000 Euro an Wiener Gruft übergeben

Der Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz stellte unter anderem neuwertige Hauben, Schals, Handschuhe – aber auch Lebensmittel, alkoholfreie Getränke und Süßwaren zur Verfügung, um den Obdachlosen, die in der Gruft übernachten, ein Stück Weihnachten bringen zu können. Gemeinsam mit Bürgermeister Ludwig wurde zudem ein Scheck in Höhe von 2.000 Euro übergeben.