Weihnachtsmarkt am Enkplatz in Wien-Simmering vermisst sein Christkind

Das Christkind beim Weihnachtsmarkt am Enkplatz ist nun schon zum zweiten Mal von unbekannten Dieben gestohlen worden.

Christkind am Simmeringer Enkplatz gestohlen

Über den Diebstahl wurde in den letzten Tagen bereits in zahlreichen Medien berichtet. "Wer hätte sich gedacht, dass die entwendete Krippenfigur auf dem Enkplatz so viele Emotionen und ein so gewaltiges Medienecho hervorruft? Tageszeitungen und Fernsehstationen des Landes berichteten über den Diebstahl. Mein Facebook-Posting dazu haben bis dato mehr als 18.000 Menschen gesehen. Ich möchte mich für dieses große Interesse bedanken, das mir auch gezeigt hat, wie wichtig den Bezirksbewohnern traditionelle Werte sind. Und ich verspreche hiermit, dass das Christkind - egal ob es der Dieb zurückbringt oder nicht - am Heiligen Abend wieder in der Krippe zu finden sein wird", so Stadler.