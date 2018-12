Weihnachtsmänner und Christkinder liefen im Wiener Prater um die Wette

Knapp eine Woche vor Weihnachten liefen am Sonntag über 1.300 Weihnachtsmänner und Christkinder beim zweiten Christmas Run im Wiener Prater um die Wette. Im Duell konnten sich die Weihnachtsmänner durchsetzen.

Gewertet wurden die Durchschnittszeiten aller Christkinder und Weihnachtsmänner. Neben dem thematisierten Duell der Weihnachtsboten stand neben dem Spaß am Sport und Bewegung, auch die Steigerung der weihnachtlichen Vorfreude und der gute Zweck im Vordergrund. Insgesamt konnte eine Spendensumme in Höhe von 6.250€ an das Kinderhospiz Sterntalerhof übergeben werden.