Weihnachtsfeier in Wien-Floridsdorf eskaliert: Mann ging auf Beamten los

Am Donnerstag gerieten zwei vermutlich betrunkene Männer im Zuge einer Weihnachtsfeier aneinander. Einer der Männer ging schließlich auch auf einen herbeigerufenen Polizisten los.

Im Zuge einer Weihnachtsfeier kam es am Donnerstag zu einer körperlichen Auseinandersetzung zweier Männer. Alle Beteiligten wurden aus dem Lokal in der Wagramer Straße in Wien-Floridsdorf vom Besitzer verwiesen.