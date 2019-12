Weihnachtsdorf Schloss Belvedere präsentiert Kunstinstallation mit Schlitten-Christbaum

Ein Christbaum ist traditionellerweise eine Tanne oder eine Fichte. Im Normalfall. Fürs Weihnachtsdorf Schloss Belvedere hat man sich nun eine besondere Alternative einfallen lassen: einen Schlittenbaum.

Am Weihnachtsdorf Schloss Belvedere steht seit 22.11. ein ganz besonderer Christbaum - nämlich ein Baum aus Schlitten, im Volksmund auch "Rodel" genannt.

365 aufeinander gestapelte Schlitten ergeben Christbaum

Was genau ist aber ein Schlittenbaum? Der Schlittenbaum am Weihnachtsdorf Belvedere ist ein sinngemäßer Weihnachtsbaum, der aus 365 aufeinander gestapelten Schlitten besteht. Ganze 11 Meter ist der imposante Baum am Ende hoch, hat einen Bodendurchmesser von 7 Meter und wiegt unglaubliche 8,5 Tonnen.