Weihnachtsdorf in der Millennium City Wien: Alle Infos

Der #Millenniumweihnachtszauber kann beginnen: Ende November 2019 eröffnet das Weihnachtsdorf in der Millennium City seine Pforten. Krampusse, Kekse backen, Kinderschminken, Basteln und vieles mehr warten.

Auf der Plaza der Millennium City öffnet am Freitag, dem 29. November 2019, das Weihnachtsdorf seine Pforten.

Weihnachts-Highlights in der Millennium City

Höhepunkt ist der Krampuslauf durch die ganze Millennium City am Samstag, dem 30. November 2019, wo u.a. die „Stuppacher Höllenfürsten“ für Angst und Schrecken sorgen werden. Richtig fürchten muss sich aber niemand, gelten doch die Höllenfürsten als besonders kinderfreundlich und lieben, ganz zeitgemäß, sogar Selfies.

Kinderfreundliche Krampusse laufen durch Millennium City

Schon einmal ein Selfie mit einem echten „Krampus“ gemacht? Am Samstag, dem 30. November 2019 um 16:00 Uhr, heißt es in der Millennium City: „Die Krampusse sind los!“. Beim großen Krampuslauf werden unter dem ohrenbetäubenden Getöse aus Glocken, Schellen und anderen höllischen Instrumenten von den teuflischen Gesellen die bösen Geister des kommenden Winters und das alte Jahr „ausgetrieben“.

Weihnachtsdorf mit Kinderbackstube und Co.

Ab dem 29. November 2019 - und danach jeweils von Donnerstag bis Samstag im Advent - öffnet das Weihnachtsdorf unter dem Hashtag #MILLENNIUMWEIHNACHTSZAUBER mit Geschenkeshops, einem Popup-Store von Gewinnern des Jung-Designer-Awards, eine Fotostation und vielem mehr. Ganz besonderen Spaß versprechen die vielen kostenlosen, weihnachtlichen Workshops, wie z.B. die Keksbackstube von Felber am 30. November. Hier können die jungen Bäckermeister nach Herzenslust kneten und Kekse ausstechen. Selbstverständlich dürfen die süßen Köstlichkeiten ofenwarm mit nach Hause genommen werden.

Pralinenworkshop für kleine Künstler

Ein Pflichttermin für kleine Naschkatzen ist auch der Pralinenworkshop der Confiserie Heindl am 7. Dezember 2019. Aus Nougat- und Marzipan-Masse werden süße Pralinen-Kugeln geformt, die mit warmer, flüssiger Schokolade überzogen und anschließend nach Lust und Laune verziert werden. Dabei sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt!

Letzteres gilt natürlich auch für das Kinderschminken von Tambalina am 29. November und am 13. Dezember, sowie das Basteln von Zuckerstangen am 20. Dezember.